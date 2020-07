Dag van de lippenstift: tinten die bij elke outfit passen op een rij

Woensdag 29 juli is uitgeroepen tot wereldwijde Lipstickday, een initiatief dat in 2016 geclaimd werd door beautyblogger en zakenvrouw Huda Kattan. Veel merken vieren mee door vandaag korting te geven op lippenstiften uit het gamma.

Het zijn vreemde tijden om je lippen te laten spreken als je bijna overal een mondmasker moet dragen, maar op deze feestdag van de lippenstift mag je alle uitvoeringen van het beautyproduct vieren. Voor onder een masker, kun je voor een hydraterende, neutrale stick of balsem gaan. Ga je toch voor kleur, zichtbaar vanaf het moment je het mondmasker of -kapje aan de kant legt om tijd door te brengen met je bubbel? Visagiste Fien Quagebeur van MakeUp Club geeft tips om het product perfect aan te brengen.

1. Net zoals andere make-up, heeft je lippenstift een goede basis nodig om een hele avond te blijven zitten. Verwen de mond met een lichte scrub. Hiermee neem je alle overbodige velletjes mee, wat zal leiden tot egale lippen.

2. Breng daarna een lipprimer (foundation kan ook) aan op je lippen. Die gaan ze zachter en matter maken en helpen dat de kleur straks langer blijft.

3. Contour nu de lippen met een lippotlood en kleur vervolgens de hele lip in. De stevige basis is gelegd. Sla deze stap niet over. Een potlood voorkomt dat lipstick buiten de lipzone smelt, wat een slordige look geeft.

4. Stift nu de boven- en onderlip met de lipstick naar keuze en laat even drogen. Droog deppen met een tissue kan ook. Afhankelijk van je eigen voorkeur, kan je nog laagjes aanbrengen.

5. Matte lippenstift blijft het langst, maar is droger van textuur. Af en toe een neutrale lippenbalsem aanbrengen, kan dit probleem verhelpen. Glanzende lipstick hydrateert de lippen beter, maar verdwijnt sneller. Neem je sticks mee in je handtas om de kleur in de loop van de dag bij te werken.

Plasticvrije lippenstift - Le Papier - 13,95 bij de apotheek

Klassiek rood - Gucci - 40 euro bij DeBijenkorf.be

Gloss - MAC Cosmetics - 17,15 euro via www.maccosmetics.be

Framboosroze lippenstit - Close - 13,35 euro via Planetparfum.com

S1ngle Blushing Nude - Fenty Beauty - 24,95 via Bol.com

Koraalrode vloeibare lippenstit - Yves Saint Laurent - 35,90 euro via www.iciparisxl.be

Minerale lippenstift Crème Brûlée - Cent pur Cent - 22,99 euro via webshop.centpurcent.be

Lila lippenstift - Yves Rocher - 11,45 euro via www.yves-rocher.be

Getinte rode ‘Fortune’ balsem - Rituals - 9,90 euro via www.rituals.com

Balsem met zachtroze schijn - Labello - 3,95 euro via www.asadventure.com

Koffiekleurige lippenstift ‘Caffeinated’ - Max Factor - 17,99 euro via www.kruidvat.be

Of breng hulde aan gestifte lippen met een mondmasker… met mondje op. De Belgische make-upartieste Florence Teerlinck heeft er met haar Mobile Make-Up Bar ontworpen met verschillende kleuren, gaande van knalrood tot bordeaux. Per herbruikbaar masker betaal je 24 euro.