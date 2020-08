ROYALS. Ondeugende William en Deens koningshuis haalt opgelucht adem

Prins William deed deze week enkele opvallende bekentenissen. Camilla dook voor het eerst op met een mondmaskertje. Het achternichtje van prins Harry gaat trouwen en in Denemarken halen ze opgelucht adem dat prins Joachim geen blijvende gevolgen zal ondervinden van het hersenletsel dat hij opliep. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Prins William legde deze week enkele opvallende bekentenissen af. Dat gebeurde in een interview met ex-voetballer Peter Crouch voor zijn That Peter Crouch Podcast voor BBC Radio Five Live. Hij vertelde er onder andere dat hij tijdens een potje voetbal ooit een van zijn veiligheidsmensen heeft ingeschakeld om te kunnen winnen.

William, die toen vijftien was, liet de man zich voordoen als scherpschutter om zo niet getackeld te worden. Daarbij vroeg hij hem om “voor vijf à tien minuten” met een laserpen een rode stip op zijn tegenstander te laten schijnen, zodat het zou lijken alsof hij wordt gevolgd door een snipergeweer. “Iedereen was eropuit om mijn been te breken”, verdedigt hij zich in de podcast.

En dat was niet de enige bekentenis die William deed. Zo verklapte hij dat hij zijn vrouw Kate Middleton ooit een verrekijker cadeau had gedaan in het begin van hun relatie. Niet meteen een verrassing waar hij indruk mee had gemaakt. “Ik heb zelf geen idee waarom ik die eigenlijk voor haar had gekocht. Ze plaagt me er nu zoveel jaar later nog altijd mee. Maar ik geef het toe, het was het saaiste cadeau ooit”

Prins Harry, die deze week opdook in een videocall,en Meghan Markle zouden dan toch samengewerkt hebben met de twee journalisten die de biografie Finding Freedom over hen hebben geschreven. Dat vertelde Roya Nikkhah, de royaltywatcher van The Sunday Times aan CBS. “Het officiële verhaal van de Sussexes is dat Harry en Meghan niet hebben meegewerkt aan het boek, maar ik heb begrepen dat ze echt nauw met de auteurs hebben samengewerkt en hebben gezorgd dat ze toegang kregen tot hun vrienden”, zegt Nikkhah.

De krant heeft met voorpublicaties van de biografie Finding Freedom, die in augustus uitkomt, al voor de nodige opwinding gezorgd onder volgers van het Britse koningshuis, waarbij onthullingen over de animositeit tussen bijvoorbeeld Harry en oudere broer William ook in andere media veel aandacht kregen.

Nog een nieuwtje over Meghan: Vogue is erachter gekomen welke neutrale nagellak de Amerikaanse droeg op haar huwelijksdag in 2018. Het gaat om twee tinten van het merk CND Shellac: een laagje ‘Unmasked’ en twee laagjes ‘Negligee’ om de manicure af te werken. Het gaat om gellakjes, die hier te koop zijn voor 29,65 euro per potje. Deze moeten uitharden onder de droger.

Camilla Parker Bowles, de hertogin van Cornwall, heeft dinsdag voor het eerst in het openbaar een mondkapje gedragen. De 73-jarige echtgenote van prins Charles deed dat voor haar bezoek aan de National Gallery in het centrum van Londen.

Ze droeg voor de gelegenheid een marineblauwe jurk en had haar masker met pauwveermotief schijnbaar afgestemd op haar kleding. Ze volgt daarmee het voorbeeld van onze koningin Mathilde. Die zorgde er de afgelopen weken telkens voor dat haar mondkapje paste bij de kleding die ze droeg.

Ook in Noorwegen is de zomer in het land. Naar aanleiding daarvan deelde het Noorse koningshuis enkele zonnige portretten van zijn jongste generatie. Prinses Ingrid Alexandra ging met haar broer prins Sverre Magnus op de foto. Zij zijn respectievelijk de zestienjarige dochter en veertienjarige zoon van kroonprins Haakon Magnus en zijn vrouw Mette-Marit. In 1990 voerde Noorwegen het absoluut eerstgeboorterecht in, Ingrid Alexandra zal dus ooit als eerste koningin van haar land kunnen worden.

En we blijven nog even in het hoge noorden, want er is ook goed nieuws uit het Deense koningshuis. Prins Joachim (51) heeft geen blijvende gevolgen overgehouden aan het hersenletsel dat hij vorige week opliep. Dat heeft het Deense hof dinsdag bekendgemaakt. Hij werd toen met spoed opgenomen in het ziekenhuis in de Franse stad Toulouse.

De tweede zoon van koningin Margrethe moest onder het mes voor een bloedklonter in zijn hersenen. Artsen schatten de kans op herhaling klein en denken dat Joachim volledig zal genezen. Naar verwachting mag hij binnenkort de afdeling intensieve zorg verlaten. Zijn moeder koningin Margrethe wil alvast iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen van de afgelopen dagen.

Prinses Beatrice stapte midden juli in het grootste geheim in het huwelijksbootje met Edoardo Mapelli Mozzi. Er waren slechts twintig gasten aanwezig op de plechtigheid en de pers was niet uitgenodigd. Daardoor worden er slechts met mondjesmaat trouwfoto’s vrijgegeven.

Zo is er nu nog een nieuwe foto opgedoken die op Twitter gretig werd gedeeld. Beatrice postte het romantische beeld ook zelf op Instagram. Ondertussen zou het pasgetrouwde paar van hun wittebroodsweken aan het genieten zijn in het zuiden van Frankrijk.

Zullen William, Harry en hun vrouwen binnenkort weer samen feestvieren? Hun achternichtje Lady Amelia Spencer (28) is namelijk verloofd. Deze week raakte bekend dat de dochter van Charles Spencer, de broer van prinses Diana, gaat trouwen met haar vriend Greg. Het koppel is al elf jaar samen.

Het was Charles zelf die het nieuws bekendmaakte via sociale media. “Ik ben zo blij voor mijn dochter Amelia, die zich na elf jaar heeft verloofd met haar vriend Greg. Het is fantastisch om hen beiden zo enthousiast over hun toekomst te horen praten. Ik wens ze veel liefde en geluk in hun leven samen. Ik vind het geweldig dat Greg me eerst om mijn zegen is komen vragen voor hij haar ten huwelijk vroeg.”