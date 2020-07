België één van meest getroffen landen: oversterfte van meer dan 90 procent

Tussen eind maart en begin april heeft de coronapandemie in Europa een piek van vijftig procent meer oversterfte veroorzaakt, zo blijkt uit cijfers van het Franse statistisch bureau (Insee). Met meer dan 90 procent is België een der meest getroffen landen.

Terwijl de voorbije jaren de mortaliteit tendeerde te dalen in maart na het “griepseizoen”, begon ze dit jaar gevoelig te stijgen, om een piek in de week van 30 maart te bereiken.

Van 30 maart tot en met 6 april was er in Europa 50 procent meer oversterfte dan het gemiddelde aantal sterfgevallen in die week tijdens de jaren 2016-2019.

Spanje spant de kroon met 155 procent. In België was er die week 91 procent meer oversterfte om de daaropvolgende week naar 107 procent te klimmen. Italië kwam aan 67 procent, komend van 88 procent in de week voor 30 maart, en van een piek nog een week eerder. Frankrijk kwam uit op 60 procent.

Daarna is de oversterfte geleidelijk begin te dalen om zo goed als te verdwijnen begin mei.

Meer algemeen is voor de periode van 2 maart tot 26 april, 84 procent van de door Insee in 21 Europese landen vastgestelde oversterfte toe te wijzen aan vier landen: Spanje (71 procent), Italië (49), België (44) en Frankrijk (28 procent).