Heusden-Zolder -

De 48-jarige Ahmet Ustun uit Heusden-Zolder roept de Turkse gemeenschap in Limburg op om de coronamaatregelen te respecteren. Zaterdag werd hij opgenomen in het Sint-Franciscus Ziekenhuis. Zijn situatie is voorlopig stabiel, maar hij wil toch waarschuwen voor het virus. Ustun ziet in zijn omgeving meer en meer besmettingen opduiken. Volgens Ahmet Ustun is het geen lachertje.