De ogen van Europa zijn op België gericht, en dat heeft gevolgen voor onze reizen

De rest van Europa houdt België nauwlettend in het oog. Nu Nederland reizen naar Antwerpen afraadt en Groot-Brittannië dat ook overweegt, is het niet denkbeeldig dat ons land als een te mijden plek zal worden beschouwd. “Als een regio beslist om zulke verregaande maatregelen te nemen, die tot de strengste van Europa behoren, dan is er geen twijfel mogelijk.”