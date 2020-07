Hechtel-Eksel -

De drie daders van een home invasion op 14 april in Hechtel-Eksel zijn woensdag in Hasselt veroordeeld tot straffen van vier jaar cel. Gehuld in een berenpak drongen ze de woning binnen om een bejaard echtpaar te overvallen. Vervolgens sloegen ze al fietsend op de vlucht.