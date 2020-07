Beerschot heeft boodschap “van levensbelang” voor promotiefinale: “Supporter zondag in je paarse bubbel”

Beerschot roept zijn supporters op voor de beslissende return van zondag in de promotiefinale tegen OHL niet samen te komen en in de eigen bubbel te blijven. “Het is van levensbelang dat we -het team en de supporters- op matchday alle opgelegde maatregelen volgen”, luidt het woensdag in een bericht op de website van de Kielse Ratten, die zeggen 100.000 euro te investeren in de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus.

“Zondag is het zover. De wedstrijd waar we allemaal al lang naar uitkijken”, opent de club de boodschap aan zijn supporters. “Beerschot investeert 100.000 euro om veilig te kunnen trainen en spelen, en zal ook zondag geen enkel risico nemen. Het is van levensbelang dat we -het team en de supporters- op matchday alle opgelegde maatregelen volgen. Enkel dan brengen we geen andere Beerschotsupporters, noch onze familieleden en kennissen, in gevaar en kunnen we later weer samen vieren. Supporter enkel in je paarse bubbel en kom daarbuiten niet samen!”

Beerschot benadrukt het protocol van de Pro League strikt op te volgen en zelfs te investeren in extra testen. Overigens testte nog niemand in de club positief.

“In totaal zal Beerschot dit jaar zo’n 100 000 euro investeren om z’n spelers, trainers en medewerkers veilig en gezond te laten werken. We zijn er daarom van overtuigd dat we de risico’s tot een minimum herleiden en dat profvoetbal in deze situatie en op dit moment nog veilig en te verantwoorden is”, stelt Beerschot.

Foto: BELGA

Gezondheid

Of het duel aan Den Dreef kan doorgaan, is nog onduidelijk na de nieuwe coronamaatregelen die de provincie Antwerpen maandagavond uitvaardigde.

“Ondanks de inzet en het belang van de wedstrijd tegen OHL, spreekt het voor zich dat Beerschot zich zowel voor als na de wedstrijd -bij eender welke afloop- strikt zal houden aan de opgelegde voorschriften en maatregelen. We zullen ontmoetingen en samenkomsten van spelers en supporters vermijden en ontraden”, gaat het verder.

“Ondanks de passie en de emotie, moeten we zondag begaan zijn met de gezondheid van al onze supporters en hun naasten. We vragen onze supporters de match in hun bubbel te beleven en op geen enkel moment samen te komen met andere supporters. Laten we er zondag vol voor gaan, op het veld, en voor de TV. Maar laten we ook respect hebben voor elkaar en alle Beerschotsupporters. We halen dit later op. Alles het weer kan. Gezond en veilig”, besluit de club.