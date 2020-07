Alexa Chung eist meer onderzoek naar endometriose

Fashionista, ontwerper, model, presentatrice en it-girl, de Britse Alexa Chung (36) is het allemaal. Maar ze is ook een vrouw die aan endometriose lijdt. Op Instagram vertelt ze over de lijdensweg die ze heeft afgelegd. Ze wil daarmee lotgenoten een hart onder de riem steken, maar roept ook op om meer onderzoek te verrichten naar de aandoening.

Endometriose is een gynaecologische aandoening waarbij cellen van het baarmoederslijmvlies, die normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleden, ook buiten de baarmoeder voorkomen, meestal in de buikholte, op het buikvlies en de organen in het bekken. Dat kan maandelijks gepaard gaan met helse pijnen. Alexa Chung weet er alles van, net als ruw geschat een op de tien vrouwen. Eind juli kwam ze voor het eerst met het nieuws naar buiten dat ze aan de aandoening lijdt.

Op Instagram vertelt ze nu openlijk over haar lijdensweg en de operatie die ze een jaar geleden onderging. “De verschrikkelijke pijn kan je mentale gezondheid beïnvloeden, de mogelijkheid om te werken, jouw relatie, vruchtbaarheid en de lijst is nog veel langer”, schrijft ze. “De enige manier om de exacte diagnose te krijgen, is een laparoscopie en dus onderging ik die een jaar geleden. Ik wil graag mijn vrienden en familie bedanken, maar ook de dokters die het probleem ontdekten en me hebben geholpen.”

Late diagnose

En laat dat laatste net vaak een probleem zijn. Het kan namelijk soms jaren duren voor de juiste diagnose wordt gesteld, omdat veel vrouwen denken dat hevige menstruatiepijn normaal is of omdat dokters vinden dat de vrouw in kwestie zich aanstelt. “Ik weet ik geprivilegieerd ben dat ik werd geloofd en er naar mij werd geluisterd”, klinkt het. “Gemiddeld duurt het zeven jaar voor de diagnose wordt gesteld en nochtans is het een ziekte die een op de tien vrouwen treft.”

Chung doet daarom ook een oproep aan de medische wereld om snel meer onderzoek te verrichten naar endometriose. “Wat grappig is, maar ook bijzonder pijnlijk, is dat dit het topantwoord is als je aan Google vraagt wat aan de basis ligt van de aandoening: Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van endometriose. Het kan worden gelinkt aan genen of een probleem met het immuunsysteem. Misschien wordt het tijd om wat meer research te doen naar dit gezondheidsprobleem zodat het kan evolueren van iets onduidelijk naar iets waar meer over geweten is en behandeld kan worden.”