Issey Miyake trekt de stekker uit zijn mannenlijn

Issey Miyake heeft bekendgemaakt dat het de lijn Issey Miyake Men niet langer zal produceren. Naar verluidt was die beslissing al genomen voor de coronacrisis uitbrak.

Issey Miyake richtte in 1976 zijn modehuis op. De Japanse ontwerper produceerde al die tijd ook een mannenlijn, al wisselde die door de jaren wel vaker van naam. In 2012 werd de lijn herdoopt tot Issey Miyake Men. In januari van dit jaar kondigde creatief directeur Yusuke Takahashi echter na zes jaar zijn vertrek aan en het label heeft nu bekendgemaakt dat de herfst/wintercollectie van 2020 meteen ook de laatste is.

Het bedrijf benadrukt dat de beslissing voor het stopzetten van de mannencollectie al werd genomen voor de coronacrisis van start ging. Het opdoeken ervan zal volgens Issey Miyake Inc. leiden tot “nieuwe mogelijkheden”. Wel maakt het in één adem ook duidelijk dat de sublabels Homme Plissé Issey Miyake, Pleats Please, Haat en de vrouwencollectie gewoon blijven bestaan.