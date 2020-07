Leopoldsburg -

Nadat de werking van de gemeentelijke dagopvang De Kiosk tot midden juli opgeschort werd owv de coronamaatregelen werd bij de herstart de opvang bewust beperkt tot 10 senioren. “Om in deze vreemde tijden toch wat vermaak in huis te halen hebben we plaatselijk accordeonist Dirik Bosman even aan de mouw getrokken. Accordeonmuziek en een repertoire Vlaamse meezingers worden immers door onze gasten nog altijd op prijs gesteld”, weet het verzorgend personeel.