Dit strand is zopas uitgeroepen tot het mooiste van Engeland

Een panel van de Britse krant The Sunday Times trekt er elk jaar op uit om op zoek te gaan naar de beste vijftig stranden die het VK rijk is. Als winnaar kwam dit jaar Runswick Bay uit de bus, een rustig kustplaatsje in North Yorkshire.

Van de verlaten stranden in Wales tot de overbevolkte badplaatsen, geen enkel strand ontsnapt aan het oog van de jury van The Sunday Times. Als sinds 2008 stelt de krant jaarlijks een top vijftig samen van de mooiste stranden van het Verenigd Koninkrijk. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de schoonheid, netheid en de eventuele voorzieningen die er in de buurt zijn.

Winnaar dit keer is Runswick Bay, een plaatsje tussen Staithes en Whitby in het graafschap North Yorkshire. Het plaatsje wordt omschreven als “bijna perfect”, met prachtige uitzichten en een nog ongerepte natuur. Om het er zo rustig mogelijk te houden, is er ook maar een parking met tachtig plaatsen beschikbaar bij het dorpje.

Een badplaats en streek om te ontdekken dus, eenmaal de coronacrisis voorbij is. Runswick Bay is namelijk niet het enige strand in Yorkshire dat in de lijst werd opgenomen. Dat geldt ook voor Spurn Head, Fraisthorpe en Filey’s Hunmanby Gap.