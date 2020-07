Tessa Wullaert wordt sterspeelster bij Anderlecht, maar vergelijking met Kompany en co. is onmogelijk

In 2018 wilde Marc Coucke de vrouwenploeg nog opdoeken wegens niet winstgevend. Twee jaar later presenteert Anderlecht met Tessa Wullaert (27) de beste Belgische voetbalster ooit. Zoals Kompany het uithangbord is bij de mannen, moet Wullaert de leading lady zijn bij de vrouwen. Na Vince The Prince: Tess The Princess. Zij moet de sport een boost geven, al gaapt er financieel nog een grote kloof. “Ik ben de enige profspeelster in België”, aldus Wullaert.

Jürgen Geril