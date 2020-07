Tiesj Benoot: “Ik versta perfect dat er karakters zijn die niet bij Sunweb passen, maar ik wel”

Donderdag rijdt Tiesj Benoot na een hoogtestage van vier weken met de auto vanuit de Alpen naar Toscane. Na vier maanden zonder koers is de honger groot. Wij gingen de winnaar van de Strade Bianche 2018 opzoeken op 2.200 meter hoogte voor een gesprek over zijn eerste half jaar in dienst van Team Sunweb: “Tijdens Parijs-Nice ondermijnde ik het gezag van de ploegleider door zijn orders te corrigeren. Nadien bleef dat niet hangen. Die ruimte voor discussie is nieuw voor mij.”