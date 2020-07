Sven en Thibau Nys vertoeven momenteel in de Oostenrijkse bergen, meer bepaald in Serfaus-Fiss-Ladis. En wat kan je daar beter doen dan eropuit trekken met de mountainbike? De Nysen zochten een technische ‘trail’ op en Sven pakte zijn camera mee. Het leverde mooie beelden op, waarbij Thibau op een bepaald moment vraagt of zijn papa nog kan volgen. Die moest er eens goed mee lachen.