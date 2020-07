Was niet zijn ideologie maar relatieprobleem reden dat Truienaar molotovcocktail naar parlement gooide?

De 36-jarige man uit Sint-Truiden die maandagmiddag een molotovcocktail naar het federaal parlement gooide, zegt dat hij niet handelde vanuit een ideologie. Dat bevestigt ook het Brusselse parket. Pieter V. gaf vooraf op sociale media uitleg over zijn drijfveren. Hij had het over de gebrekkige aanpak van de coronacrisis, en hij verwees naar het gebrek aan beschermingsmiddelen in de rusthuizen.