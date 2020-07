Hoe het iedere keer misging met de Veiligheidsraden: “Qua reputatieschade vergelijkbaar met aanslagen Brussel”

“Neen”, zei premier Sophie Wilmès (MR) maandag tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad op de vraag of je mensen van buiten je sociale bubbel mocht meenemen op café. “Ja”, antwoordde minister Maggie De Block even later voor een tv-camera op dezelfde vraag. “Neen”, corrigeerde viroloog Marc Van Ranst ’s avonds weer in een tv-studio. Het is maar één van de tientallen voorbeelden uit de afgelopen maanden waarbij politici en experts eerst collectief een beslissing namen, om die vervolgens op de stoep van de Wetstraat voor een camera creatief te interpreteren. Geen wonder dat de bevolking niet meer kan volgen.