Nauw sociaal contact is vanaf vandaag, woensdag, en minstens een maand lang slechts toegestaan met vijf mensen bovenop het eigen huishouden, kinderen jonger dan 12 uitgezonderd. Daarnaast gelden vanaf nu opnieuw strengere regels voor wie gaat winkelen en worden evenementen aan banden gelegd.

Het aantal coronabesmettingen in ons land gaat al weken de verkeerde kant uit, en dus greep de Nationale Veiligheidsraad maandag voor de tweede keer in een week tijd in. Nadat een week eerder onder meer ...