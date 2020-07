Zaterdag wordt het drafrenseizoen aan de Jekerhippodroom in Tongeren op gang geschoten. “Koersen organiseren zonder publiek is voor ons áb-so-luut onmogelijk”, zegt Hedwig Sleurs, voorzitter van de vzw Drafrennen Tongeren. “Met het geld dat we innen via het gokken van de toeschouwers, moeten we immers het prijzengeld uitbetalen aan de winnaars van de koersen.”