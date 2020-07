Filip Peeters (57), momenteel dagelijks te zien in de heruitzendingen van Salamander op Eén, heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. De acteur draaide tijdens de lockdown niet alleen Familie, een film gebaseerd op het gelijknamige theaterstuk, maar ook een documentaire over de coronacrisis in de Vlaamse woon-zorgcentra. “Dit moest nu gebeuren. Als we nog een jaar wachten, is iedereen alles vergeten.”