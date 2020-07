De eerste koersdag in Burgos had alles waarnaar we als wielerliefhebber maanden smachtend hadden uitgekeken: waaiers, een gekke solo van Evenepoel en spektakel op de slotklim. Maar helaas fietst Covid-19 tegenwoordig ook mee op kop van het peloton en er was dinsdag niemand die eraan kon ontsnappen.