Zelfportret Rembrandt afgehamerd op 16 miljoen euro

Een vroeg zelfportret van Rembrandt van Rijn heeft dinsdagavond, inclusief bijkomende kosten, 15,5 miljoen pond (omgerekend 16 miljoen euro) opgebracht. Het werd aangeboden via veilinghuis Sotheby’s in Londen, dat 13 tot 16 miljoen euro had verwacht. Het is een paneel van 22 bij 16 centimeter uit 1632, toen Rembrandt 26 was.