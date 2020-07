Heusden-Zolder -

De Zolder Superprix, die in het weekend van 8 en 9 augustus het Belgische autosportseizoen had moeten openen, is geannuleerd vanwege de stijging in het aantal coronavirusbesmettingen in de regio. Dat betekent dat de eerste manche van de Belcar, de Ford Fiesta Cups, de Supercar Challenge en de Mazda MX-5 Cup niet doorgaan.