Hasselt / Genk -

Terwijl de corona-uitbraak in Hasselt zich vooral voordoet in de Marokkaanse gemeenschap, is het de Turkse gemeenschap die grotendeels aan de basis ligt van corona-opstoten in de Limburgse mijngemeenten. Dat blijkt nu ook in Genk waar 15 nieuwe besmettingen vastgesteld zijn. Eerder bleek dat al in Beringen, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Een aantal van de besmettingen in Genk zouden gelinkt zijn aan eerdere besmettingen bij Turkse families in de andere mijngemeenten.