Overal mondmasker verplicht in Heusden-Zolder, Selimeye-moskee neemt maatregelen voor offerfeest

Heusden-Zolder -

Heusden-Zolder is één van die mijngemeenten waar de cijfers de hoogte in gingen. Burgemeester Borremans voert daarom vanaf morgen een mondmaskerplicht in over heel het grondgebied. En net nu het virus in opmars is, staat in Heusden-Zolder het Offerfeest voor de deur. Dat kan vrijdag gewoon doorgaan, mits enkele aanpassingen. Zo is het aantal toegelaten personen in de moskee weer teruggeschroeft en zullen er dit keer geen maaltijden gedeeld worden. Maar de moslims in de mijngemeenten zijn vooral blij dat het feest kan doorgaan.