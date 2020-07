Aantal coronatests verzesvoudigd: exclusieve inkijk in medisch laboratorium in Hasselt

Hasselt -

Limburgers stappen sneller naar de huisarts voor een coronatest. Bij de minste gezondheidsklachten aarzelen ze niet en ook mensen die terugkeren uit vakantie in het buitenland willen weten of ze veilig zijn. De labo's, die de testen moeten analyseren, kreunen onder de werklast. Huisartsen en ziekenhuizen laten ook meer testen uitvoeren en willen het resultaat snel kennen. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal tests verzesvoudigd. En er is ook voldoende testcapaciteit voor de komende maanden. In het begin van de crisis was dat amper het geval. Binnen de 48 uur moet het resultaat van een coronatest bekend zijn. Laboratoria doen hun uiterste best, maar het is niet altijd evident.