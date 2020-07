Mondmaskers, evenementen, kermis? Dit verandert er allemaal in uw gemeente

Limburgse burgemeesters weten nog maar amper waar hun hoofd staat door de vele vragen van burgers die niet meer wijs raken uit de veelheid, verscheidenheid en verandering van coronaregels. “Doordat ze er op hoger niveau een ‘soepke’ van hebben gemaakt”, zegt burgemeester Werner Raskin van Hoeselt. Veel gemeenten scherpen de nationale maatregelen nog wat aan, anderen dan weer niet. Een duidelijk overzicht per gemeente vindt u onderaan het artikel.

Vast staat dat vanaf vandaag de verstrengde nationale coronamaatregelen gelden. In de provincie Antwerpen ziet het leven er totaal anders uit. In Limburg zijn er verschillen per gemeente. Burgemeesters ...