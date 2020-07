Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar begin dit jaar woedde in Australië één van de hevigste bosbranden van deze eeuw. Onderzoek toont aan dat daarbij zo’n 3 miljard dieren getroffen werden. “Dit was een van de grootste natuurrampen voor wilde dieren ooit”, zeggen wetenschappers.

Eind 2019, begin 2020 woedden in Australië verschillende bosbranden tegelijkertijd. Vooral de oostelijke regio was zwaar getroffen. Toen al waren er de beelden van koala’s wiens habitat vernield was en ...