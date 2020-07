Komend weekend kantwissel bij renovatie E313 ter hoogte van Beringen

Beringen -

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt deze zomer de snelweg E313 vanaf het complex Beringen in de richting van Antwerpen over een afstand van ongeveer 2,3 kilometer, in beide rijrichtingen. Nog tot eind deze week wordt gewerkt in de rijrichting Antwerpen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een kantwissel: de werfzone verhuist dan naar de rijstroken richting Hasselt. Tegelijk gaat de oprit richting Antwerpen dan opnieuw open. De werken duren nog tot half september. De afrit Beringen, komende van Antwerpen, wordt gedurende die periode afgesloten.