Ook in Heusden-Zolder is vanaf woensdag (morgen) het dragen van een mondmasker altijd en overal verplicht op het ganse grondgebied van Heusden-Zolder.

Met uitzondering tijdens verplaatsingen met fiets, bromfiets of auto en tijdens het sporten. Of inwoners met een medisch attest. “Onmiddellijk na de sportactiviteit is het ...