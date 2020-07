De Raad van Bestuur van de Pro League heeft dinsdag beslist dat de start van het seizoen 2020-2021 in de competities 1A en 1B achter gesloten deuren zal plaatsvinden. De belangenvereniging van profclubs roept supporters op om de eerste wedstrijden thuis te volgen. “Kom vooral niet samen.”

De Pro League had verschillende protocollen klaar voor de competitiestart met beperkt publiek. Het centrale idee was om in elke tribune 800 fans te laten plaatsnemen, zodat er bij de competitiestart op ...