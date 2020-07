KFC komt met Crocs die naar kip ruiken

Combineer de klompen van Crocs met kip en je komt uit bij KFC. De fastfoodketen lanceert in samenwerking met het schoenenmerk op 28 juli een paartje schoenen dat naar verluidt ook echt naar kip ruikt.

Ze zijn tijdens de modeweek in New York wel een en ander gewoon, maar er werd toch eens vreemd opgekeken toen er tijdens de modeweek op de catwalk Crocs verschenen van KFC met plateauzolen. Die zijn dan wel niet te koop, maar de lage versie is dat vanaf vandaag, via de website van Crocs, wel. Op de klomp prijkt een emmer kip en er horen ook Jibbitz Charms bij in de vorm van drumsticks. Bovendien ruiken ze nog eens naar kip ook.

Per paartje betaal je zo’n 60 dollar (zo’n 50 euro) en daarvan gaat 3 dollar (2,5 euro) naar de KFC Foundation waar het wordt gespendeerd aan studiebeurzen voor het personeel. Hoe bizar ze ook mogen lijken, alles wijst er nu al op dat de klompen in geen tijd uitverkocht zullen zijn. Nog voor de release worden ze namelijk online al tweedehands aangeboden voor zo’n 160 euro.