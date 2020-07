Ook mannelijke turners kennen mistoestanden: “Iedereen heeft doodsangst voor zijn coach”

Wereldwijd getuigen steeds meer topgymnastes over het toxische klimaat in hun sporttak. In overweldigende mate zijn dat vrouwen, maar Bram Louwije (25) verklaart dat ook de mannensectie mistoestanden kent. Na zijn slechte ervaringen in België zocht hij als lid van Team NL sportief geluk over de grens. “In turnen heeft iedereen doodsangst voor zijn coach.“