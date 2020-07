TIPS. Een fris biertje voor onder vrienden in je bubbel, kruiden voor een fris gezicht

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Een nieuw stamcafé

Er waait een nieuwe wind door het STAMcafé in Gent. Sinds deze zomer is het pand overgenomen door het team van cateraar Coeur Catering en dat resulteert in een groene plek op de historische Bijlokesite, die zich situeert langs de buitenring van de stad. Je kunt erheen om te brunchen, voor zoete zondes, maar ook voor een aperitiefje en om à la carte te eten. Veganistisch? Geen probleem, integendeel. Waag je aan de vegan pannenkoekjes. Alle dagen doorlopend open.

Check de Instagrampagina voor de exacte openingsuren.

Belgische pop-up

Accessoirelabel DétaiL en beautymerk Cent Pur Cent, twee bedrijven van eigen bodem, openden midden juli de deuren van hun Hasseltse pop-upwinkel in Quartier Bleu. Daarin krijg je als klant inspirerende presentaties te zien, met het doel hen ideeën aan te reiken in plaats van alleen maar producten. Spring zeker even binnen - met mondmasker - als je tijdens een trip naar Limburg persoonijke begeleiding wenst te ervaren in je zoektocht naar passende minerale make-up of je nieuwe favoriete sieraden. Elke donderdag zijn er workshops te volgen, inschrijven is verplicht.

centpurcent.com

Bier onder vrienden

Op donderdag 30 juli vieren we wereldwijd International Friendship Day, al zal die er door de nieuwe coronarichtlijnen een beetje anders uitzien. Het goede nieuws is dat je ook virtueel kunt samenkomen. Om herinneringen boven te halen, bijvoorbeeld. Tijdens het bijpraten kun je jezelf een Bière Des Amis inschenken, samengesteld met honderd procent Belgische ingrediënten. Kiezen kan voor de alcoholische of non-alcoholische variant. Onder meer verkrijgbaar bij Colruyt, Delhaize en Carrefour. Prijs voor een pakket, bestaande uit twee flessen van 66 cl, 2 glazen, een flessenopener bierkaartjes, worstjes en een zakje met truffel geroosterde cashewnootjes, is 18 euro.

www.shopdesamis.be

Basilicum voor een fris gezicht

Het New Yorkse beautymerk Le Labo heeft een lotion voor het gezicht aan het gamma toegevoegd die een mengeling is van van kamille, sheaboter en appelextract. Daaraan wordt basilicumkruid en verbenablad, een citrusachtig plantaardig alternatief dat de aromatische noten van basilicum complementeert, toegevoegd. Deze combinatie belooft een crème die de huid hydrateert, versoepelt en voedt. De formule is ook beschikbaar in een reinigingsolie. Prijs: voor de lotion (60 ml) 38 euro, voor de olie (125 ml) betaal je 34 euro.

www.lelabofragrances.com