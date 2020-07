De winkels morgen openblijven maar de pret van het winkelen is eraf. We mogen nog maar een halfuur en dan nog individueel shoppen. Het gevolg is dat de winkelstraten nu al leeg zijn. Het is een slimme lockdown. Eén zonder premies voor de retail maar ook één zonder klanten. De winterstock moet aangekocht en de zomerstock is nog niet weg, voor veel handelaars is dit de druppel te veel.