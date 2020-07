Hasselt -

Met het uitvaardigen van de nieuwe maatregelen gisteren werden ook opnieuw strenge controles aangekondigd. En dat blijkt nodig, want het aantal meldingen van overtredingen is de voorbije dagen in politiezone Hasselt Regio Hoofdstad fors gestegen. Alle meldingen zullen gecontroleerd worden, maar politie LRH gaat zich in eerste instantie concentreren op het naleven van de regels in de horeca en op de mondmaskerplicht.