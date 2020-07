Alle kermissen in augustus in Lanaken afgelast

Lanaken -

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft beslist om alle kermissen in Lanaken te annuleren, nu het coronavirus weer opflakkert. Het gaat om de kermis van Rekem in het weekend van 1 augustus, de kermis in Gellik in het weekend van 8 augustus en de kermis in Lanaken-centrum in het weekend van 15 augustus. Daarmee volgt de gemeente de richtlijnen van het provinciebestuur en de Nationale Veiligheidsraad.