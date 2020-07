Greg Van Avermaet wil meteen knallen in de Strade Bianche, Oliver Naesen kijkt uit naar eerste deelname: “Uitgelezen kans”

Ook Oliver Naesen verschijnt komende zaterdag aan de start van de Strade Bianche, de eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna vijf maanden omwille van de coronacrisis. “Ik ben blij dat ik de Stade Bianche voor het eerst kan rijden”, stelt het speerpunt van AG2R La Mondiale.

“Dit was een uitgelezen kans. Gewoonlijk vindt de koers de dag voor Parijs-Nice plaats en bekijk ik de wedstrijd op tv”, aldus Naesen. “Ik heb ongelooflijke herinneringen aan de editie van 2018, toen Tiesj Benoot voor Romain Bardet won. Ik was erg opgewonden voor de tv, en was er toen graag bij geweest.”

“Ik ben blij met de manier waarop ik ben omgegaan met deze lange pauze”, vervolgt Naesen. “Ik had geluk, ik kon gewoon op de weg trainen. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn.”

AG2R La Mondiale liet verder nog weten dat het de contracten heeft verlengd van de Fransman Mikaël Chérel (tot 2022), de Amerikaan Larry Warbasse (tot 2022) en de Luxemburger Ben Gastauer (tot 2021).

Selectie AG2R La Mondiale voor de Strade Bianche:

Dorian Godon (Fra), Andrea Vendrame (Ita), Silvan Dillier (Zwi), Oliver Naesen (Bel), Larry Warbasse (VSt), Julien Duval (Fra), Lawrence Naesen (Bel)

Foto: Photo News

Van Avermaet voert CCC aan: “Eén van mijn favoriete koersen”

Komende zaterdag hervat ook Greg Van Avermaet (CCC) het wielerseizoen met de Strade Bianche. De olympische kampioen hoopt meteen op winst in de Toscaanse klassieker over deels onverharde wegen.

“Greg Van Avermaet is onze onbetwiste kopman voor de Strade Bianche, waar hij al zeven keer in de top tien eindigde waarvan twee keer op het podium (2e in 2015 en 2017, nvdr.)”, stelt sportdirecteur Fabio Baldato. “De Strade Bianche is in een normaal wielerseizoen al een lastige koers. Dit jaar wordt het nog zwaarder, denk ik, met de hitte en na zoveel maanden zonder wedstrijden. Greg en de renners voor de klassiekers hebben net een hoogtestage achter de rug, hun vorm is goed. We zijn gewoon heel erg blij en dankbaar dat we opnieuw kunnen koersen.”

“De Strade Bianche is één van mijn favoriete koersen. Het is dus speciaal dat het mijn eerste wedstrijd is bij de hervatting”, zegt Van Avermaet. “Ik kwam er altijd goed voor de dag, hopelijk lukt dat opnieuw. Ik slaagde erin gemotiveerd te blijven tijdens de lockdown. Na onze stage in Livigno voel ik dat de vorm er is. Natuurlijk zullen de omstandigheden een beetje anders zijn. De hitte zal een grote rol spelen, ik hoop dat ik daar klaar voor ben.”

Na de Strade Bianche, de eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna vijf maanden omwille van de coronacrisis, komt Van Avermaet ook in actie in de Gran Trittico Lombardo (3/08). Hij zal er het kopmanschap delen met de Italiaan Alessandro De Marchi. Op 5 augustus voert de Italiaan Jakub Mareczko CCC aan in Milaan-Turijn.

CCC-selectie voor Strade Bianche:

Alessandro De Marchi (Ita), Simon Geschke (Dui), Jonas Koch (Dui), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (Bel), Gijs Van Hoecke (Bel), Nathan Van Hooydonck (Bel)

CCC-selectie voor Gran Trittico Lombardo:

Alessandro De Marchi (Ita), Jonas Koch (Dui), Pavel Kochetkov (Rus), Jakub Mareczko (Ita), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (Bel), Francisco Ventoso (Spa)

CCC-selectie voor Milaan-Turijn:

Alessandro De Marchi (Ita), Pavel Kochetkov (Rus), Jakub Mareczko (Ita), Michael Schär (Zwi), Gijs Van Hoecke (Bel), Nathan Van Hooydonck (Bel), Francisco Ventoso (Spa)