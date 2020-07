Vrouw komt thuis en staat oog in oog met hele berenfamilie in Alaska

Een opvallende thuiskomst voor de bewoners van een huis in Anchorage in Alaska. Zij kregen een alternatieve versie van “Goudlokje en de drie beren” voorgeschoteld toen een beer samen met haar drie welpen een hun huis binnendrongen.

Bij het betreden van het huis, stond de moeder van de welpjes in het deurgat. Het dier schrok van de plotselinge thuiskomst en vluchtte weg. Daardoor viel de deur in het slot en bleven haar drie welpen alleen in huis achter. Toen de familie besloot om binnen te gaan, ontdekten ze de drie beertjes die nieuwsgierig aan het snuisteren waren in hun kasten en spullen. Van zodra ze de menselijke aanwezigheid opmerkten, probeerden ze zo snel mogelijk te ontsnappen. Na wat gepruts konden ze de schuifdeur openkrijgen.