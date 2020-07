Gigi Hadid pronkt met haar gerenoveerde flat, maar fans zijn vooral verbaasd over haar smaak

Gigi Hadid deelde het afgelopen weekend op Instagram foto’s van haar appartement in New York City. Na een renovatie die een jaar heeft geduurd, kon ze er eindelijk intrekken. Alleen zijn heel wat van haar fans verbaasd over haar smaak.

“Ik ben het gehele voorbije jaar bezig geweest met het ontwerpen en cureren van mijn eigen droomproject”, schrijft Gigi Hadid op Instagram bij tien foto’s van haar nieuwe interieur. “Ik kijk er naar uit om tijd door te brengen in de speciale hoekjes die ik heb gecreëerd samen met hulp van enkele van mijn favoriete creatievelingen die bereid waren om mijn ideeën te omarmen en me niet meteen voor gek verklaarden.”

Hoewel het 25-jarig topmodel, dat momenteel zwanger is, duidelijk zeer tevreden is met het resultaat, denken veel van haar volgers daar toch enigszins anders over. Velen vinden het interieur bijzonder eclectisch, anderen zijn dan weer stomverbaasd over enkele “smakeloze” keuzes.

Vooral de keukenkastjes met gekleurde pasta in de deuren doet de wenkbrauwen fronsen, net als de enorme gele balpen en de biljartballen in de keukenschaal. “Het moet verdomd gemakkelijk zijn om een interieurontwerper te zijn voor de rijken”, schrijft ook iemand.

gigi hadid’s inedible dyed pasta cabinet facades ruined my day pic.twitter.com/KshoowuMuT — ?? (@whysimonewhy) July 26, 2020

And who doesn’t have a small trough full of pool balls? pic.twitter.com/FzfA6sGrqK — Jean Woodin ?^•?•^? (@SweenBean79) July 26, 2020