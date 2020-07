Molotovcocktail werd vooraf opgeëist door Limburgse bommengooier: “Tijd om gehoord te worden”

De 36-jarige Limburger die maandagmiddag een molotovcocktail naar het parlementsgebouw gooide, had even voordien al foto’s van zijn brandbom op sociale media gepost. In het bericht waarmee hij de aanslag opeiste, had de Vlaming kritiek op de aanpak van de coronacrisis door de regering: “Egoïstisch en onverantwoord bestuur.”