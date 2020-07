ANALYSE. Niemand verwijt Nina iets, maar toch zal haar boodschap bij menig turnster wrang smaken

Normaal had Nina Derwael afgelopen zondag haar kwalificaties geturnd in Tokio. In de plaats moest ze de ene getuigenis na de andere lezen waarin haar turnvriendinnen haar coaches aan de schandpaal nagelden. In plaats van de finales voor te bereiden moest ze maandag haar sport uit een diepe crisis loodsen. Zoals het een kampioene betaamt, stak ze zich niet weg en keek ze recht in de camera’s.