‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner en Joe Jonas verwelkomen baby

Game of Thrones-actrice Sophie Turner (24) en zanger Joe Jonas (30) zijn voor het eerst ouders geworden. Volgens entertainmentwebsite TMZ heeft het koppel een meisje gekregen dat luistert naar de naam Willa.

Hoewel het koppel nooit officieel heeft bevestigd ouders te zullen worden, werd Sophie Turner op straat regelmatig gespot met haar groeiende babybuik. Vorige week woensdag zou ze dan bevallen zijn in een ziekenhuis in Los Angeles.

Het meisje zou de naam Willa hebben gekregen en het nieuws van de bevalling werd ondertussen ook bevestigd door hun entourage. “Sophie en Joe zijn in de wolken dat ze de geboorte van hun eerste kindje kunnen aankondigen”, klinkt het.

De actrice en de muzikant, die samen met zijn twee broers de groep Jonas Brothers vormt, zijn sinds november 2016 een koppel. In mei 2019 trouwden ze in Las Vegas. Een maand later gaven ze elkaar opnieuw het jawoord tijdens een ceremonie in Zuid-Frankrijk.