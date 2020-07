“Als huisarts zie ik mensen die in quarantaine horen te zijn gewoon in de winkelstraat rondlopen of zelfs op het vliegtuig stappen. Daar word ik woest van”, zegt Jef Vanderhoydonck, huisarts in het zwaar getroffen Heusden-Zolder. “Aub, respecteer de quarantaine want je brengt anderen in gevaar.”