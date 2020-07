Geen Lode Grossen, maandag op de persconferentie waarop de Vlaamse gymnastiekfederatie (Gymfed) zich kwam verdedigen tegen de beschuldigingen van het voorbije weekend. De algemeen directeur gaat eind augustus met pensioen en wordt dan opgevolgd door Ilse Arys. Maar het lijkt erop dat die wissel nu al is doorgevoerd. “Lode kon niet fysiek aanwezig zijn en daarom zit ik hier”, aldus Ilse Arys.

Grossen had afgelopen weekend geen goede beurt gemaakt. Zaterdag luidde het nog dat het psychische mishandeling dateerde van voor 2008, onder coach Gerrit Beltman. Die laconieke mededeling zette kwaad bloed en triggerde de stortvloed aan getuigenissen over veel recenter misbruik. Zondag zei Grossen plots dat het was opgehouden na Rio 2016. Ook dat bestrijden talrijke gymnastes, maar het blijft wel het standpunt dat ook Ilse Arys verdedigt.

“Een pedagogisch en ethisch verantwoorde omgeving is voor ons prioritair”, zei ze. “We erkennen dat in het verleden fouten zijn gemaakt en we betreuren de impact daarvan op onze sporters, en het negatieve gevoel dat ze eraan over gehouden hebben. Maar we hebben de voorbije jaren zwaar ingezet op de begeleiding. Onze gymnasten zijn nu omkaderd door een interdisciplinair team, met onder meer psycholoog Jef Brouwers. We moedigen ze aan om mondig te durven zijn. Wij staan vandaag achter onze trainers Yves Kieffer en Marjorie Heuls.”

Gerust geweten

“Ik was blij dat ik Nina in januari naar een psycholoog kon verwijzen. Vroeger kon dat niet” Marjorie Heuls Turncoach

Het Franse koppel, ook man en vrouw in het dagelijkse leven, was zich van geen kwaad bewust. “We respecteren de vrijheid van meningsuiting van de atleten, maar wij hebben een gerust geweten”, begon Heuls. “Het is jammer dat zij een negatief gevoel hebben overgehouden aan hun carrière, maar we moeten reageren als ze zeggen dat de dingen niet veranderd zijn. Dat zijn ze wel. Wij hebben in 2009 een federatie in crisis aangetroffen, na het ontslag van de vorige trainer. Wij hebben hier een positieve sfeer willen creëren en het is vandaag niet meer zoals onder onze voorganger. Ik denk niet dat we fouten gemaakt hebben.”

Kieffer: “Kinderen komen naar hier met een droom om de Olympische Spelen te halen, maar hier komen ze de realiteit tegen. Het is een parcours met evaluaties en ontgoochelingen, maar ons doel is dat ze daar zo gelukkig mogelijk uit komen. Intimidatie en beledigingen zijn niet onze stijl.”

Derwael in dip

Als voorbeeld van de gewijzigde aanpak verwees Heuls naar Nina Derwael. “In januari heeft Nina een echt dieptepunt gekend. Ze had een grote druk op zich, want van een tweevoudige wereldkampioene verwacht iedereen dat ze die medaille gaat winnen. We hadden nooit gedacht dat de impact op haar zo groot zou zijn. Ze had nood aan steun en ik heb haar richting haar psycholoog gestuurd. Als trainer kan je niet op alles antwoorden en ik was toen heel blij dat ik op Jef Brouwers kon terugvallen. Vroeger kon dat immers niet. Nina is een totaal andere persoon geworden. Als ze deze mentaliteit blijft aanhouden zal ze gelukkig zijn in het leven, met of zonder die medaille. Dát is het voornaamste.”

Heuls sloeg ook terug naar Gaëlle Mys, de drievoudige olympiër die zaterdag stelde dat er sinds Beltman niets veranderd is. “Met Gaëlle hebben we meerdere gesprekken gehad, maar we zijn geen tovenaars als het verschil te groot is tussen het topniveau en de dagelijkse trainingsarbeid. Je kan wel zeggen dat je naar de Spelen wil, maar je moet ook de inspanningen leveren om er te geraken. Toen wij hier aankwamen, was Gaëlle enkele maanden gestopt. Zij wou zelf terugkomen, is weer gestopt, kwam weer terug, is weer gestopt,... Ze had geen duidelijk project. Gaëlle is een van de meest getalenteerde gymnasten die ik getraind heb. Spijtig dat het zo gelopen is.”

Klachten ongegrond

De Bilzense turnster Dorien Motten getuigde in onze maandagkrant dat een psychologe twee jaar geleden een dossier van 3 centimeter dik had ingediend bij de ethische commissie, vol met getuigenissen over Heuls en Kieffer. Ze zegt dat het in de doofpot werd gestopt door algemeen directeur Lode Grossen, tevens voorzitter van die ethische commissie.

Grossen was er niet. Sonja Deneyer, lid van die commissie, lichtte toe: “Als een klacht gegrond is, kan ze naar de tuchtcommissie gestuurd worden. Bij die beslissing zijn een onafhankelijke psychologe en rechter betrokken. Als zij een klacht niet naar een tuchtkamer gestuurd hebben, zal ze of niet ontvankelijk zijn geweest, ofwel waren er onvoldoende redenen. Dit dossier is niet naar een tuchtcommissie geweest. Maar dat betekent niet dat er intern geen aandacht en gevolg aan gegeven is.”