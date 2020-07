De strenge maatregelen tegen het coronavirus in de provincie Antwerpen geven het Antwerps voetbal een serieuze klap. Ploegsporten boven de 18 jaar zijn vier weken lang verboden. Dat betekent in principe dat Antwerp, Beerschot, Mechelen,.. niet meer kunnen trainen of geen matchen mogen afwerken in hun stadion. Dat plaatst op zijn minst vraagtekens bij de bekerfinale Antwerp-Club en de promotiefinale OHL-Beerschot.