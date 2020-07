Turnkampioene Nina Derwael (20) is op een persconferentie pal achter haar coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer gaan staan. “Ik ben erg geschrokken van wat er over hen verteld is en vind het belangrijk om hier te zeggen dat het totaal niet waar is. Ik kan hier in een gezond klimaat trainen.”