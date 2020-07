Wie de komende maand gaat sporten, moet daar zijn contactgegevens achterlaten. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Voor (sport)evenementen zijn er ook nieuwe maatregelen. Publiek is nog welkom maar wordt beperkt tot 100 mensen in- en 200 outdoor. Organisatoren en lokale besturen moeten wel inschatten of de risico’s niet te groot zijn. Voor de provincie Antwerpen werden bijvoorbeeld al zwaardere maatregelen aangekondigd.