Politie sluit buurtwinkel nadat werknemer blijft werken ondanks positieve coronatest

Borgerhout - De Antwerpse politie heeft maandag een buurtwinkel op de Turnhoutsebaan in Borgerhout gesloten omdat er een werknemer aan de slag bleek die positief had getest op Covid-19.

Het was na een tip van een ongeruste burger dat de politie maandagnamiddag overging tot een controle in het winkeltje.

“Bij aankomst van onze mensen, die de nodige beschermende kledij droegen, was de man waarover de tip ging, inderdaad aan het werk”, zegt woordvoerder Sven Lommaert van de Antwerpse politie. “We hebben de winkel meteen bestuurlijk gesloten.”

De man zou maandag alleen aan het werk zijn geweest. De aanwezige klanten kregen de raad om zich zo snel mogelijk te laten testen. De uitbater verklaarde dat zijn werknemer niet had gezegd dat hij positief had getest en dus niet van de situatie op de hoogte was.

Antwerpen wordt gezien als een van dé broeihaarden van het coronavirus in ons land. Op een week tijd werden 914 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 567 besmettingenof 163 procent tegenover de week voordien. Specifiek werden vooral in Borgerhout en Deurne opflakkeringen vastgesteld.