Reservaties in restaurants worden massaal afgezegd

De horeca houdt intussen het hart vast wat het effect van de nieuwe maatregelen gaat zijn. Op restaurant gaan mag nog, met je gezin plus de bubbel van vijf, en met maximum tien mensen in totaal. Maar sinds de stijging van het aantal besmettingen lopen de reservaties in eetgelegenheden terug, of ze worden zelfs geannuleerd. De vrees is dat dat nu alleen maar vaker gaat gebeuren, of dat reservaties helemaal niet meer binnenkomen.