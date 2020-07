Cardioloog Peter Put (SFZ): "Ouderen gaan best vrijwillig in quarantaine". Video: TV Limburg

Heusden-Zolder - Het ziekenhuis waar de tweede golf van het coronavirus al volop toeslaat, is dat van Heusden-Zolder. Het Sint-Franciscusziekenhuis ziet het aantal Covid 19-patiënten opnieuw stijgen tot 10.

Drie daarvan liggen op intensieve en twee van hen zijn overgebracht naar het Jessa-ziekenhuis in Hasselt. Verontrustend is dat het vooral jonge patiënten zijn. Zij besmetten de ouderen, die veel zieker worden. Het ziekenhuis houdt het hart dan ook vast voor de piek van de tweede coronagolf en roept op om familiebijeenkomsten en grote groepen te vermijden: hoe minder contact, hoe beter. En ouderen en kwetsbare mensen gaan best vrijwillig in quarantaine.